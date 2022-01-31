لبنان ينفذ عملية أمنية كبيرة ضد ضد إسرائيل

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن قوى الأمن الداخلي في البلاد وجهت ضربة قوية إلى إسرائيل في واحدة من أكبر العمليات الأمنية منذ 13 عاما.

وفكك فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أكثر من 15 شبكة تجسّس إسرائيلية، منفصلة عن بعضها، وتنشط على مختلف أراضي البلاد وصولاً إلى سوريا، وهي العملية الأكبر من نوعها منذ عام 2009، الذي سُجِّل فيه تهاوي شبكات الموساد الإسرائيلي واحدة تلو الأخرى، بحسب الصحيفة اللبنانية.

العملية الأمنية بدأها فرع المعلومات منذ أربعة أسابيع، ويحاول الضباط قدر الإمكان إحاطة العملية بسرية غير مسبوقة.

وقال "حزب الله" اللبناني، يوم الأحد، إن "مشروعه هو مواجهة إسرائيل وأذنابها"، مؤكدا أنه "لن يقبل بمواجهة داخلية لتحدث فتنة كما يريد البعض".

وأوضح نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له، أن "المقاومة، حاجة ضرورية، ومقوّم وجود لبنان السيد الحر المستقل"، مشيرا إلى أن لبنان في مواجهة مع عدو إسرائيلي، خطابه وخططه تركز دائماً على العدوان والاحتلال".

وأضاف أن "كل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تنطلق وتؤكد على الوقت الذي يمكن أن يعتدوا فيه على لبنان وفي المنطقة"، متابعا: "عليه، كيف يمكن أن نواجه التهديد الإسرائيلي، وكيف يمكن أن نواجه العدوان الإسرائيلي، وبالتالي، إن لم تكن هناك مقاومة، فهذا يعني أننا نسلّم البلد لإسرائيل ومشروعها".