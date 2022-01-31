عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق

أفاد مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق فجر يوم الإثنين.

وقال المصدر إن العدوان نُفذَ من اتجاه رياق شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق.

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت بعضاً منها، مشيراً إلى وقع بعض الخسائر المادية جراء العدوان.

وقبل صدور البيان العسكري، كشف نشطاء على مواقع التواصل أن أصوات انفجارات، سُمعت بوضوع في سماء دمشق من الجهة الجنوبية.

وكان مرفأ اللاذقية تعرض لهجمات صاروخية قبل حوالي شهر، كما شنت ضربات استهدفت نقاطاً في محيط حمص