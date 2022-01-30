جرحى بانفجار عبوة ناسفة في عفرين

أصيب عدد من المدنيين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في ناحية راجو المحتلة من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بمحيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة تم زرعها في وقت سابق بسيارة أحد المتزعمين من مرتزقة الاحتلال التركي انفجرت وسط ناحية راجو في محيط مدينة عفرين ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين بينهم طفلة إصابتها خطيرة إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المكان.

ولفتت المصادر إلى أن الانفجار يأتي في سياق الاقتتال المتواصل فيما بين المجموعات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي والتنافس على مناطق النفوذ واقتسام المسروقات والسيطرة على الممرات غير الشرعية لتهريب المسرقات إلى الأراضي التركية.