

د. سامح عسكر:

بعد غزو المسلمين لبلاد فارس

بدأ الحكام في فرض الشريعة الإسلامية ومعاملة المجوس/ الزرادشتيين ككفار، ومعابد النار تحولت لمساجد واضطهاد وقتل لعلماء الدين الإيراني.

أصبحت فارس مكانا غير ملائم للزرادشتيين، وعلى الرغم أن الدين نشأ وترعرع وتكون وانتشر من فارس لكن أغلبية الزرادشتيين الآن لا يعيشون في إيران بل في الهند

كيف ؟

مع نهاية القرن الثالث الهجري بدأ الزرادشتيين الهجرة من إيران وذهبوا إلى الهند، ثم استقبلهم الهنود بترحاب وتسامح، لكن الملك وقتها "جادي رانا"jadi rana ما كانش موافق على دخولهم، ويحكي الموروث الزرادشتي أن الملك الهندي جاء بوعاء مملوء بالماء على آخره وشرح للضيوف كيف أن الوعاء لن يحتمل المزيد، باختصار قال لهم العدد زيادة وأنا مش ناقص..

قام أحد حكماء الزرادشتيين بوضع قطعة سكر في الوعاء، وبعدما ذابت لم يفيض الإناء، كان رد ذكي أوصل رسالة إن الزرادشتيين مش هايعملوا مشكلة وإنهم هايحترموا تقاليد وأديان وأعراف الهنود.

ومن يومها بدأت رحلة الزرادشتيين في الهند حتى استقبلوا الهاربين من حكم الخلفاء – رضي الله عنهم – كانوا رافضين عدالة الإسلام ولنور الله حسب ادعاءات المؤرخين والجماعات الإسلامية..!...

وهكذا التاريخ سجل واقعة جديدة عن نور الخلافة والشريعة اللي وصلت لنا في المدارس، لكنها في الحقيقة كانت ظلام ومصدر تشويه دائم للإسلام والمسلمين إلى اليوم.



معلومة: لم تسجل فترة عدم اضطهاد ورفع الظلم عن الزرادشتيين سوى في خلافة "المعتصم بالله" المعتزلي ابن هارون الرشيد، تسامح معهم وأوقف هدم معابدهم وتحويلها لمساجد، لكن سياسيا ربما سلوك المعتصم كان محاولة منه لكسب بقايا الزرادشتيين ضد خصومه من البيزنطيين والعلويين وثورتي بابك الخرمي والمبرقع اليماني