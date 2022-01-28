اتفاقات سورية روسية لتصنيع أدوية نوعية

التقى وزير الصناعة زياد صبحي صباغ مع وفد روسي، ضم لوشكاريف أوليغ جيرمانوفيتش رئيس الوفد من هيئة التنسيق الروسية ودميتري أليكسندروفيتش أوموتنيخ رئيس جمعية المستوردين والمصدرين في مجال الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية وعدد من أعضاء السفارة الروسية بدمشق وهيئة التنسيق الروسية وجمعية المستوردين والمصدرين في الرعاية الصحية الروسية.

وأكد صباغ، ضرورة العمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية.

و طلب صباغ، من الجانب الروسي تقديم دراسة موجزة عن خط اللقاح، إضافة إلى الملحقات اللازمة من تجهيزات التعقيم والتبريد والاشتراطات التقنية والصحية اللازمة للانطلاق بالمشروع على أسس علمية سليمة وواضحة.

وتوصل الجانبان للاتفاق إلى متابعة التفاصيل التقنية والفنية بين الجانبين مع اللجنة الفنية المشكلة في وزارة الصناعة بالإضافة إلى إمكانية الانتقال لاحقاً إلى تصنيع أدوية نوعية بعد انتهاء أزمة وباء كورونا.