معمل سكر حمص سيبقى متوقفاً حتى تصل المادة الخام

أكد مدير عام شركة سكر حمص ياسر أيوب أن معمل السكر في الشركة سيبقى متوقفاً كما كان حاله قبل أعوام، ريثما تتم الموافقة على شراء كميات من السكر الخام لإعادة الإنتاج فيه.

ونقلت صحيفة “تشرين” عن أيوب قوله إنه: “على الرغم من شح المواد الأولية واستعداد الشركة للتشغيل للغير، فإن أرقام مبيعات الشركة البالغة 13.8 مليار ليرة تبدو مبشرة”.

وأوضح أيوب أن الشركة تعلن بشكل مستمر لشراء 25 ألف طن سكر خامي من المؤسسة العامة للسكر، وتم الإعلان عن التشغيل للغير لكمية 25 ألف طن سكر أحمر خام.

وتتلخص الصعوبات التي تعاني منها شركة سكر حمص بالتاريخ القديم لبعض الآلات في الخطوط الإنتاجية للمعامل حيث إن بعضها ما زال يعمل منذ تأسيسها عام 1948 وهو مايؤدي إلى استهلاك زائد في مستلزمات الإنتاج بحسب أيوب.

وتواجه شركة سكر حمص وفقاً لمديرها أيوب صعوبة كبيرة في تنفيذ خطتها الاستثمارية نتيجة صعوبة فتح الاعتمادات بالإضافة إلى صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج ذات المنشأ الخارجي، فضلاً عن نقص خبرة اليد العاملة في بعض المجالات الإنتاجية والفنية وخاصة الأتمتة.

وبلغت أرباح شركة سكر حمص التي تأسست عام 1948 وتضم عدة معامل مثل معامل الخميرة والصابون والزيت والكحول، نحو 2.750 مليار ليرة سورية