معمل سكر حمص سيبقى متوقفاً حتى تصل المادة الخام

26-01-2022

معمل سكر حمص سيبقى متوقفاً حتى تصل المادة الخام

السكر

أكد مدير عام شركة سكر حمص ياسر أيوب أن معمل السكر في الشركة سيبقى متوقفاً كما كان حاله قبل أعوام، ريثما تتم الموافقة على شراء كميات من السكر الخام لإعادة الإنتاج فيه.

ونقلت صحيفة “تشرين” عن أيوب قوله إنه: “على الرغم من شح المواد الأولية واستعداد الشركة للتشغيل للغير، فإن أرقام مبيعات الشركة البالغة 13.8 مليار ليرة تبدو مبشرة”.

وأوضح أيوب أن الشركة تعلن بشكل مستمر لشراء 25 ألف طن سكر خامي من المؤسسة العامة للسكر، وتم الإعلان عن التشغيل للغير لكمية 25 ألف طن سكر أحمر خام.

وتتلخص الصعوبات التي تعاني منها شركة سكر حمص بالتاريخ القديم لبعض الآلات في الخطوط الإنتاجية للمعامل حيث إن بعضها ما زال يعمل منذ تأسيسها عام 1948 وهو مايؤدي إلى استهلاك زائد في مستلزمات الإنتاج بحسب أيوب.

وتواجه شركة سكر حمص وفقاً لمديرها أيوب صعوبة كبيرة في تنفيذ خطتها الاستثمارية نتيجة صعوبة فتح الاعتمادات بالإضافة إلى صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج ذات المنشأ الخارجي، فضلاً عن نقص خبرة اليد العاملة في بعض المجالات الإنتاجية والفنية وخاصة الأتمتة.

وبلغت أرباح شركة سكر حمص التي تأسست عام 1948 وتضم عدة معامل مثل معامل الخميرة والصابون والزيت والكحول، نحو 2.750 مليار ليرة سورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...