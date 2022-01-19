تأجيل الامتحانات في السويداء والقنيطرة والحسكة

19-01-2022

تأجيل الامتحانات في السويداء والقنيطرة والحسكة

أعلنت جامعة دمشق تأجيل الامتحانات المقررة اليوم وغداً في فرع الجامعة بالسويداء إلى موعد يحدد لاحقاً بسبب الأحوال الجوية السائدة كما قررت مديرية التربية في المحافظة تأجيل امتحانات هذين اليومين في المعاهد التابعة لها.

وأوضح مدير فرع جامعة دمشق بالسويداء الدكتور خالد كيوان أنه نظراً لتساقط الثلوج وتشكل الجليد تم تأجيل الامتحانات المقررة اليوم وغداً في كليات الفرع إلى موعد يحدد لاحقاً حرصاً على سلامة ومصلحة الطلبة.

من جهته أعلن مدير التربية بالسويداء بسام أبو محمود تأجيل الامتحانات النصفية المقررة اليوم وغداً في جميع المعاهد التابعة للمديرية إلى موعد يحدد لاحقاً.

وأعلنت جامعة دمشق أيضاً تأجيل امتحانات اليوم وغداً في جميع كليات فرع الجامعة بالقنيطرة إلى موعد يحدد لاحقاً.

من جهتها أعلنت جامعة الفرات عن تأجيل الامتحانات في كليات ومعاهد الحسكة المقررة اليوم وغداً إلى موعد يحدد لاحقاً بسبب الأحوال الجوية السائدة.

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