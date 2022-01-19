حشرات وحيوانات أليفة ضمن منشأة ألبان وأجبان في اللاذقية

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر ضبط منشأة مخالفة في عملية تصنيع الألبان والأجبان بحي الرمل الجنوبي، مشيراً إلى تشميع المنشأة وإحالة المخالفين للقضاء المختص.

وبيّن زاهر أنه تم رصد حشرات على منتجات المنشأة وأجسام غريبة في الحليب واللبن، إضافة إلى وجود بعض الحيوانات الأليفة بين المواد الغذائية تقوم بلعق المواد والأسطل، عدم توفر أدنى الشروط الصحية.

ولفت مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى مخالفة المنشأة للشروط الصحية ووجود رائحة كريهة وحشرات، كما أن المنتج لا يحوي أي مواصفة ويتم استخدام الغاز المنزلي في العمل، إضافة لعدم وجود ترخيص للمنشأة، مؤكداً إتلاف المواد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

الوطن