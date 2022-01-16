قبل الصقيع: وقف التقنين الكهربائي عن مناطق الزراعات المحمية بـ طرطوس
أكد المهندس سمير ديب، معاون مدير عام شركة كهرباء طرطوس أن الشركة جاهزة لوقف التقنين وإعطاء كهرباء لكافة المناطق التي تضم الزراعات المحمية في حال حصلت موجة صقيع وذلك بناء على تعليمات من وزارة الكهرباء والمحافظة.
وأضاف ديب أن الشركة على تنسيق تام في هذا المجال مع زراعة طرطوس وبحيث يتم الاتفاق معها على إعطاء الكهرباء قبل حصول الصقيع مشيراً إلى أنه يستبعد حصول صقيع هذه الليلة بسبب استمرار هطول الأمطار.
من جهته أوضح المهندس الزراعي علي يونس مدير زراعة طرطوس أن المديرية ووحداتها الإرشادية وكوادرها واتحاد الفلاحين يتابعون الوضع أولاً بأول وعلى تنسيق تام مع إدارة شركة كهرباء طرطوس في هذا المجال وأنه سيتم وقف التقنين عن مناطق الزراعات المحمية عند تدني درجات الحرارة وقبل حصول الصقيع حفاظاً على إنتاج الأخوة الفلاحين وذلك تنفيذاً لتعليمات وزارتي الزراعة والكهرباء ومحافظة طرطوس.
الوطن اون لاين
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