مسؤول “إسرائيلي” يكشف أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ الكيان

كشف الجنرال يتسحاق بن يسرائيل، رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا عن أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ بلاده.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء أول أمس السبت، عن الجنرال بن يسرائيل أن الضغوط الإسرائيلية التي مورست على الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، الموقع في العام 2015، يعد خطأ استراتيجيا.

وأكد الجنرال يتسحاق بن يسرائيل أن سلاح الجو الإسرائيلي في إمكانه تدمير المنشآت النووية الإيرانية، في الوقت الراهن، لكن الإيرانيين سيعيدون تأهيلها وتشغيلها مرة ثانية خلال عامين.



وأفادت الصحيفة العبرية أن تصريحات بن يسرائيل جاءت خلال لقاء ثقافي عقد، اليوم السبت، في مدينة بئر السبع جنوبي البلاد، مشيرا على لسانه، أنه من الصعب التخيل كيف ارتكبت بلاده مثل هذا الخطأ الاستراتيجي.

وأشار الجنرال يتسحاق بن يسرائيل، رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية إلى أن الصواريخ التي تهدد إيران، دوما، بإطلاقها على بلاده في حال قامت إسرائيل بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، تشبه الصواريخ التي أطلقها العراق في حرب الخليج على إسرائيل، في العام 1991