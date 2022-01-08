بائع متجول يعثر على 25 ألف دولار ويعيدها لصاحبها

عثر بائع متجول في محافظة اربد شمال الأردن على مبلغ 17 ألف دينار اردني (ما يساوي تقريبا 25 ألف دولار) بالقرب من أحد محلات الصرافة في المحافظة.

وقال البائع المتجول اسماعيل أبو عقل في مقطع فيديو متداول إنه عثر على المبلغ على باب أحد المتاجر، مشيرا إلى أنه قام باعادة المبلع الى صاحبه الذي كان يبحث عنه.

ولفت البائع المتجول حسب موقع "رؤيا الإخباري" الى ان صاحب المبلغ قام باعطائه 5 دنانير (7 دولارات) كمكافأة له على أمانته واعادة المبلغ. وأضاف انه كان يود لو بقي الامر بينه وبين ربه لكنه أخبر أحد الأصدقاء بالأمر فقام الأخير بالتحدث به في المسجد، وقال أبو عقل انه لا يبحث من وراء ذلك سوى عن مرضاة الله.



الإمارات اليوم