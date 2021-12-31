أعباء مالية جديدة على مكاتب المهن العلمية

رتّبَ القانون المالي للوحدات الإدارية الصادر أول الأمس برقم /37/، أعباء مالية (شهرية) لصالح الوحدات الإدارية (البلدية) على كافة الفعاليات والمهن، ومن بينها مكاتب المهن العلمية (محام، مهندس، طبيب) حيث رتب عليها بموجب المادة /19/ رسماً شهرياً مقابل الخدمات يتراوح بين ألفي وعشرة آلاف ليرة شهرياً إذا كان المكتب في المدينة.

وبين ألف وخمسة ألاف ليرة إذا كان المكتب في الريف.

ويحدد مجلس الوحدة الإدارية مقدار هذا الرسم بين الحدين المذكورين.

أما رسوم ترخيص اللوحة الإعلانية (السنوي) حسب المادة /20/ فيتراوح بين أربعة آلاف وعشرين ألف ليرة في مدن مراكز المحافظات، وبين ألفين وعشرة آلاف ليرة في باقي الوحدات الإدارية.

علماً أن غرامة اللوحة غير المرخصة فيتراوح عشرة آلاف وثلاثين ألف ليرة إضافة إلى إزالتها.