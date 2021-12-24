كرنفال نويل السادس في بلدة المزينة بريف حمص ينشر الفرح والبهجة

بمشاركة شعبية واسعة احتضنت اليوم بلدة المزينة بمنطقة وداي النضارة في ريف حمص كرنفال نويل السادس الذي ينظمه شباب البلدة للعام السادس على التوالي بمناسبة عيدي الميلاد وراس السنة الميلادية.

الكرنفال الذي انطلق مساء اليوم في أرجاء البلدة وشوارعها الرئيسية حمل معه الفرح والسرور حيث تضمن لوحات فنية ثقافية ودينية وتراثية وسيارة الهدايا المزينة بأشكال وألوان العيد ورجل الثلج وملكة الثلج وشجرة الميلاد وعربة بابا نويل المحملة بالهدايا تجرها الغزلان إضافة إلى لوحة أزياء تنكرية تصاحبها معزوفات وألحان ميلادية وفقرة مسابقات وتوزيع جوائز.

الشاب هاني عبود أحد منظمي الكرنفال أشار إلى أن الفعالية تسعى كل عام لنشر الفرح ورسم البهجة على وجوه الأطفال وتعكس حالة التفاؤل والأمل بولادة غد مشرق تزامنا مع ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام مبيناً أن شباب بلدة المزينة نظموا الكرنفال للسنة السادسة على التوالي وشارك فيه 100 متطوع لبسوا زي بابا نويل ووزعوا الهدايا على أكثر من 1200 طفل من مختلف الأعمار.

ولفت كل من جوزيف البنا وسري ابراهيم وبشار مخول والينا عبود ومرح عاصي الذين شاركوا في الفعالية إلى أن البلدة اعتادت ان تعيش أجواء الفرح مع اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة فيخرج أهلها كباراً وصغاراً للمشاركة بمختلف الفعاليات يحملون في قلوبهم الأمنيات بعام قادم جديد من الأمل والسلام والمحبة والخير ليطووا صفحة الحرب والدمار إلى غير رجعة ويعيشوا الأمن والأمان بفضل الانتصارات التي سطرها أبطال الجيش العربي السوري على امتداد الجغرافيا السورية فأعادت الحياة والبهجة إلى أعياد الميلاد عاماً بعد عام.

سانا