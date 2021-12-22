وزير النفط : سنزيد الكميات المخصصة للمحافظات

أكد وزير النفط المهندس بسام طعمة أنّ تأمين مادة المحروقات تحسنت خلال الشهرين الماضيين، وسيتم زيادة الكميات للمحافظات وفق ما يتوفر من واردات، والوزارة تتجه نحو المحافظات التي يوجد فيها تقصير في تسليم مادة المازوت، أمّا تأمين اسطوانات الحديد المنزلية، فذلك يرتبط بتصنيعها في معامل وزارة الدفاع، والاسطوانات الصناعية يتم استيرادها من الخارج ولا تصنع محلياً.

وأضاف خلال اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي المركزي أنّ التأخير في محطة كهرباء الرستين والمتوقع أن تنتج 500 ميغا، يعود إلى تأخر تنفيذ خط الغاز اللازم، ويعود سبب ذلك لأن الخط يمر بمناطق سكنية، لذلك تم استيراد أنابيب خاصه له لتوفير الأمان.

وبين الوزيرانه حالياً يوجد 37 محطة تبيع محروقات بسعر الحر و18 محطة بنزين، و14 محطة بنزين أوكتان 95، مؤكداً أنّ الوزارة جاهزة لتحديد أي محطة للبيع الحر يتم اختيارها من قبل لجنة المحروقات في المحافظة. وقال الوزير: “سورية أنجزت ما هو مطلوب منها في الخط الغاز العربي فنياً، وهي جاهزة للنقل، لكن المشكلة بتأخير التنفيذ هو لعدم الاتفاق بين الأطراف الأخرى