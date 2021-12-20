وفد الجمهورية العربية السورية يصل إلى نور سلطان

وصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان اليوم إلى العاصمة الكازاخستانية نور سلطان للمشاركة في أعمال الاجتماع الدولي السابع عشر لصيغة أستانا حول سورية.

وتجري أعمال الاجتماع خلال يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من كانون الأول الجاري وتتضمن لقاءات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة التي تمثل الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا إضافة إلى البلدان المتمتعة بصفة العضوية ووفد الأمم المتحدة ويعقب ذلك إصدار بيان ختامي للاجتماع.

وانعقد حتى الآن 16 اجتماعاً ضمن صيغة أستانا اثنان منها في سوتشي الروسية وأكدت جميعها في بياناتها الختامية على سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.