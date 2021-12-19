سورية الرابعة عالمياً في الفستق الحلبي

بلغ انتاج سورية من الفستق الحلبي عام ٢٠١٩ حوالي 31813 طن حيث انها تحتل المرتبة الرابعة في انتاجه بعد ايران والصين

في حين بلغت صادرات سورية في ٢٠٢٠ للفستق الحلبي بقشره 10532الف دولار وللمقشور 25990 الف دولار

ونلاحظ أن أهم دول المستوردة للفستق الحلبي من سورية هي السعودية - الأردن - لبنان - مصر- الامارات - الجزائر - السودان-السويد

ونجد الصين من أهم الدول المستوردة للفستق الحلبي عالميا ومن دول الأكثر انتاجا له

موسوعة المُصدر السوري