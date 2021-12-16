إنهاء تكليف مدير مؤسسة الأعلاف في حمص

أصدر وزير الزراعة محمد حسان قطنا قراراً بإنهاء تكليف المهندس عزام بركات من مهامه كمديراً لفرع المؤسسة العامة لأعلاف حمص بعد أيام على انتشار خبر وجود سرقات في المؤسسة واختفاء أمين المستودع.

ووفقاً للمعلومات فقد جاء القرار على خلفية وجود مخالفات في فرع حمص لم تحدد ماهيتها، والتي تم اكتشافها خلال جولة وزير الزراعة إلى محافظة حمص في بداية الشهر الماضي وزيارته لمعمل ومستودعات أعلاف حمص، حيث تم تشكيل لجنة من إدارة المؤسسة لجرد الكميات والتحقيق بهذه المخالفات، وتبين من خلال جرد كميات الأعلاف في مستودع الفرقلس وجود نقص في كميات النخالة والشعير وجاهز حلوب، ويتم حالياً جرد الكميات الموجودة في العراء وتتابع اللجنة أعمالها، والموضوع محال إلى الجهات الرقابية ويتم التحقيق فيه.

هذا وانتشرت مؤخراً أخبار تفيد بهروب أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس بريف حمص الشرقي بعد أكثر من شهر من كشف نقص بالمواد العلفية المدعومة، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية.

وبحسب المصادر، أكدت لجنة مكلفة من المحافظة بتاريخ 4\11\2021 بجرد مستودعات مركز الفرقلس تقديرياً، وجود نقص كبير في المستودعات، وإهمال في عمليات التخزين وتصريف المواد الجديدة والإبقاء على المواد القديمة، مما عرّضها للتلف، حيث قدر النقص بمادة النخالة لوحدها أكثر من 2115 طن، وأكثر من 200 طن من المواد العلفية الأخرى، وجاء ذلك بعد ورود معلومات لوزير الزراعة تفيد بوجود تلاعب في مستودعات مركز الفرقلس، وعليه قام الوزير بالتنسيق مع محافظ حمص لتشكيل لجنة جرد التي كشفت النقص.