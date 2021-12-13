قاذف القنابل الروسي بي يو آر

تطور روسيا مجموعة متنوعة من قواذف القنابل المحمولة على الكتف ومنها القاذف "بي يو آر"، الذي تم تصميمه لإطلاق قنابل عيار 62 ملم.

ويصنف "بي يو آر" ضمن قواذف القنابل صغيرة الحجم، التي تم تصميمها لاستهداف جنود المشاة والمركبات غير المدرعة والمركبات ذات التدريع الخفيف، ويمكن استخدام قاذف القنابل "بي يو آر" لإلحاق أضرار كبيرة بالمباني.

ويتميز قاذف القنابل "بي يو آر" بالكفاءة العالية والقوة النيرانية الفعالة مقارنة بحجمه الصغير ووزنه الذي لا يتجاوز 5 كيلوغرامات.

ويمكن لقاذف القنابل الروسي "بي يو آر" أن يتسبب في أضرار مميتة لجنود المشاة في مسافة لا تقل عن 50 مترا مربعا عند استخدامهم ضدهم.

وفي حالة استخدام قاذف القنابل ضد المركبات غير المدرعة يمكنه أن يتسبب في تدمير المركبات الموجودة في مسافة لا تقل عن 80 متراً مربعاً.

ويستطيع "بي يو آر" إطلاق قنابل شديدة الانفجار كما يمكن تجهيزه بأنواع مختلفة من أجهزة الرؤية النهارية والليلية.

ويصل عيار القنابل التي يستخدمها القاذف الروسي إلى 62 ملم ويصل مداه إلى 950 متراً ويتراوح مداه المؤثر بين 25 و650 متراً.

