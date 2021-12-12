 سوريا تسمح بدخول المواطنين اللبنانيين

أصدر وزير الداخلية اللواء محمد رحمون تعميماً يسمح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى القطر شريطة التقيد بالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة.

وتشمل الإجراءات تحليل PCR لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة من المخابر اللبنانية المعتمدة أصولاً، أو شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد فايروس كورونا



وكانت السلطات السورية تسمح بدخول الأراضي السورية، لفئات محددة فقط من المواطنين اللبنانيين .

منهم المرضى ومالكي عقارات إلى سوريا، على أن لا تستغرق الإقامة أكثر من 72 ساعة.

اضافة للمتزوجين من سورية أو المتزوجة من سوري، ومن لديهم إقامات، بالدخول من لبنان إلى سوريا.