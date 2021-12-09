روسيا: نأمل أن تكون محادثات فيينا حول الاتفاق النووي مثمرة

أعربت وزارة الخارجية الروسية اليوم عن أمل موسكو بأن تكون المحادثات التي استؤنفت في فيينا لاستعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني مثمرة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في إحاطة إعلامية أمل أن يكون الاجتماع مثمراً وأن يضع بداية للعمل على مستوى الخبراء في المجموعات التي تم إنشاؤها خصوصاً والتي تشارك في الاستعادة العملية للتنفيذ الكامل لما يسمى (الاتفاق النووي).

وأضافت “نأمل أن يعود جميع الشركاء وأن يستعدوا للعمل دون توقف وبشكل مكثف ونعتقد أن الحركة الديناميكية والمتزامنة لواشنطن وطهران ستساعد في إعادة تنفيذ الاتفاق النووي في مسار مستقر وسنبذل قصارى جهدنا للمساهمة في ذلك”.

ووفقاً لزاخاروفا فإن روسيا لا ترى أي سبيل آخر سوى تسريع المشاورات بالاعتماد على خبرة ونتائج الجولات السابقة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن في فيينا عن اعتزام الأطراف المعنية الاستمرار في المحادثات حتى التوصل إلى اتفاق.