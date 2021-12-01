إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة

01-12-2021

إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية اعتباراً من اليوم الأول من كانون الأول 2021.

وأشار الجانبان في بيان مشترك تلقت سانا نسخة منه إلى أن إعادة افتتاح المنطقة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وتفعيل قطاع الخدمات وبالتالي خلق فرص العمل والمساهمة في تحقيق دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.

ولفت البيان إلى أن إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة تمت بعد استكمال متطلبات تأهيلها وإعادتها إلى العمل وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات من كلا الجانبين ومن الدول الصديقة.

وأوضح البيان المشترك أن تأسيس المنطقة الحرة تم بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك.


 

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