ماكرون يزور 3 دول خليجية

27-11-2021

ماكرون يزور 3 دول خليجية

يزور الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، 3 دول خليجية، خلال شهر كانون الأول المقبل.‏

وذكر المكتب الرئاسي في الإليزيه أمس الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيذهب في رحلة رسمية إلى منطقة الخليج، وسيزور قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 3 و4 كانون الأول، بحسب وكالة "رويترز".

من ناحية أخرى، استقبل البابا فرنسيس، صباح الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الرسولي، والذي التقى لاحقا مع مسؤولين في دولة الفاتيكان.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا