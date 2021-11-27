ماكرون يزور 3 دول خليجية

يزور الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، 3 دول خليجية، خلال شهر كانون الأول المقبل.‏

وذكر المكتب الرئاسي في الإليزيه أمس الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيذهب في رحلة رسمية إلى منطقة الخليج، وسيزور قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 3 و4 كانون الأول، بحسب وكالة "رويترز".

من ناحية أخرى، استقبل البابا فرنسيس، صباح الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الرسولي، والذي التقى لاحقا مع مسؤولين في دولة الفاتيكان.