مدير كهرباء دمشق : مصانع الزبلطاني معفاة من التقنين من الأحد لغاية يوم الخميس

بين مدير كهرباء دمشق المهندس هيثم ميلع أن منطقة مصانع الزبلطاني التي تحتوي على مقاسم وكتل صناعية معفاة من التقنين بدءاً من الأحد صباحاً لغاية الساعة 6 من مساء يوم الخميس.. ويوجد يومي الجمعة والسبت تقنين كامل في المنطقة.



كما أوضح رئيس قسم كهرباء دوما المهندس باسل ميدعاني قائلاً : يصل تقنين الكهرباء في دوما من ساعة إلى ساعتي وصل يومياً، أما تغذية الساعات الباقية تكون عبر مولدات بإشراف من مجلس المدينة والتي لا تغطي حاجة المواطنين في المدينة بشكل كامل.

و خزان اليمان في شارع الجلاء من المراكز المطبق عليها التقنين الداخلي، فهو يحتوي على 4 مخارج نقوم بإطفاء مخرج كل يوم.

نينار اف ام