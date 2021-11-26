حالة الطقس 26/11/2021

ما تزال الفرصة لهطل زخات مطرية على المناطق الساحلية مستمرة، مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بدءاً من يوم السبت حتى منتصف الأسبوع حيث تبلغ ذروتها.

وتوقعت المديرية العامة للارصادالجوية ان يكون طقس الجمعة غائماً جزئياً بشكلٍ عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة فوق المنطقة الساحلية، كما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة.

وليلاً يكون الجو بارداً بشكل عام خاصة في المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى، والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحـر خفيف ارتفاع الموج.

بالنسبة ليوم غد السبت تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي/2-3/ درجات مئوية، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

ويكون الجو ليلا بارداً بشكل عام خاصة في المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق ، والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.