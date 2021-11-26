الشرطة التركية تفرق تظاهرة نسوية بالقوة

26-11-2021

الشرطة التركية تفرق تظاهرة نسوية بالقوة

الشرطة التركية تفرق تظاهرة نسوية بالقوة

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع، أمس الخميس، على مئات المتظاهرات في إسطنبول تنديداً بالعنف ضد المرأة، وانسحاب تركيا من معاهدة دولية لحماية حقوقها.

ورفعت المتظاهرات لافتات تقول "سنقاتل حتى نحصل على ما نريد"، مطالبات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالعودة إلى اتفاقية إسطنبول، بحسب وكالة فرانس برس.

وانسحبت تركيا رسمياً من هذه المعاهدة الدولية في تموز، وهي أول معاهدة تضع معايير ملزمة قانوناً تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة. 

ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم أن المعاهدة تشجع المثلية الجنسية وتهدد بنية الأسرة التقليدية.

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