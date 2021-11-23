عدوان جوي إسرائيلي باتجاه المنطقة الوسطى

صدرت النسخة الأولى من جريدة الجمل الإلكترونية في 31/ 3 / 2006 حيث تبنينا في عملنا المقولة الشعبية: (ماعندنا كبير غير الجمل)، بمعنى أن لاأحد فوق النقد، فكنا ضد الجميع، سلطة ومعارضة، في نقد وتصويب سياساتهم، وبالتالي كنا مع الجميع من أجل الجميع، دون تحزب لطرف ضد الآخر، حيث السلطة والمعارضة تتبادلان الأدوار وكأنهما وجهان لعملة واحدة، ليصبح سادتنا في الإشتراكية سادتنا في الرأسمالية.. وقد عانينا كثيرا جراء نهجنا هذا، فقد خسرنا دعم وتمويل مؤسسات السلطة والمعارضة معا، عدا عن الهجوم الذي تعرضنا له من كليهما، قبل الحرب على سورية، وخلالها، وحتى اللحظة..