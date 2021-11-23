عدوان جوي إسرائيلي باتجاه المنطقة الوسطى

23-11-2021

عدوان جوي إسرائيلي باتجاه المنطقة الوسطى

استشهد مدنيان وأصيب آخر وستة جنود بجروح جراء عدوان إسرائيلي جوي باتجاه المنطقة الوسطى.

وذكر مصدر عسكري أنه “حوالى الساعة الواحدة و26 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.
وأشار المصدر إلى أن العدوان أدى “إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح خطيرة وإصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.
وتصدت وسائط دفاعنا الجوي في السابع عشر من الشهر الجاري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف أحد الأبنية الفارغة جنوب دمشق.

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