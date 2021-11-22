22-11-2021
الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بالقذائف ريف الرقة
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اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي والطريق الدولي M4.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تعمل بإمرتها استهدفوا خلال الساعات الماضية بالمدفعية الثقيلة محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة والطريق الدولي M4 حلب-الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات العامة والخاصة وبالأراضي المزروعة.
وسقطت أول من أمس عدة قذائف صاروخية ومدفعية مصدرها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى مياسة وبرج قاص وحرش والمالكية وشوارغة وقلعة شوارغة ومرعناز وابين وتنب والارشادية ومحيط قرية الزيارة ودير جمال شمال مدينة حلب ما تسبب بأضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.
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