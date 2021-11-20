أول مؤتمر اقتصادي عربي في دمشق منذ سنوات

تنطلق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في دمشق فعاليات المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية تحت عنوان الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربية ودوره في إحداث نقلة نوعية وهو أول مؤتمر تنظمه الاتحادات العربية في دمشق منذ سنوات وفق ما أعلن الأمين العام للاتحاد سامر أحمد الحمو .



المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية للصناعات الكيميائية وتكنولوجيا المعلومات والمقاييس والمعايرة اعتبره الحمو فرصة للتشاور وتبادل الخبرات بين أصحاب القرار والخبرات في قطاع المدن والمناطق الصناعية مؤكداً أن المؤتمر وسيلة لطرح آخر التطورات في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.



وحسب الحمو فإن المؤتمر فرصة مهمة للجهات العامة والخاصة في سورية لعرض الفرص الاستثمارية المتوافرة لافتاً إلى أنه سيتخلل أعمال المؤتمر بعض اللقاءات الرسمية الحكومية ولقاءات مع رجال الأعمال وغرف الصناعة والتجارة وعرض لفرص الاستثمار على الأراضي السورية في مرحلة إعادة الإعمار إضافة إلى الفرص المتاحة في المدن الصناعية السورية.



ويهدف المؤتمر وفق الأمين العام إلى تشجيع الاستثمارات في قطاع المدن والمناطق الصناعية العربية من خلال تسليط الضوء على التجارب الناجحة وحوافز الاستثمار الممنوحة من إدارات المدن في الدول العربية وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب للاستثمار في المشاريع المدروسة والمخطط إقامتها في المدن والمناطق الصناعية العربية وخصوصاً عبر عرض المشاريع العربية المشتركة التي تخدم الاقتصاد العربي.



والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية منظمة عربية تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتأسس عام 2009 ويعنى بشؤون الصناعيين والمستثمرين والتجار والخدمات والعاملين وكل الجهات العاملة في نطاق المدن والمدن والمناطق الصناعية العربية.

سانا