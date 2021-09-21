5 أطعمة صحية تحتوي على حمض الفوليك

أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن إضافة حمض الفوليك إلى الدقيق للمساعدة في منع العيوب الخلقية للعمود الفقري عند الأطفال.لهذا السبب، تُنصح النساء الحوامل بتناول مكملات حمض الفوليك. ولكن ما هي فوائد حمض الفوليك للبالغين؟



حمض الفوليك هو نسخة اصطناعية من فيتامين "ب 9". يساعد حمض الفوليك جسمك على إنتاج خلايا دم حمراء صحية، وهي ضرورية لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.



يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك إلى حالة تسمى فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، والتي تعرقل قدرتك على تكوين خلايا الدم الحمراء العاملة.



لذلك، من المهم جدًا التأكد من حصولك على ما يكفي من حمض الفوليك من نظامك الغذائي.



ويعدد موقع "ميديك فوروم" 5 أطعمة تحتوي على حمض الفوليك:



الهليون



الهليون هو طعام لذيذ للغاية وغني بالمغذيات. يحتوي 90 غرامًا فقط من الهليون المطبوخ على 34 في المئة من حمض الفوليك يوميا.



إضافة إلى ذلك، يعتبر الهليون من مضادات الأكسدة الطبيعية وعامل مضاد للالتهابات وغني أيضًا بالألياف.



العدس



العدس غني بحمض الفوليك، و200 غرام من العدس المطبوخ يحتوي على 90٪ من القيمة اليومية لحمض الفوليك. لماذا لا تحاول إضافة العدس إلى السلطة أو الحساء أو اليخنة المفضلة لديك.



البنجر



لا يضيف البنجر لونًا إلى طبقك فحسب، بل إنه مليء بالعناصر الغذائية الأساسية. يحتوي 130 غرامًا فقط من البنجر على 37 في المئة من احتياجاتك اليومية من حمض الفوليك. وهو غني أيضًا بالمنجنيز والبوتاسيوم والنترات وفيتامين "سي". أضف البنجر إلى السلطات والعصائر.



كرنب بروكسل



تحتوي حصة 80 غرامًا من كرنب بروكسل على 12٪ من القيمة اليومية لحمض الفوليك.



الأفوكادو



تحتوي نصف حبة أفوكادو على خُمس الكمية الغذائية الموصى بها من حمض الفوليك. الأفوكادو مليء بالدهون الصحية لتشعرك بالشبع طوال الصباح، كما أنها غنية بالبوتاسيوم والفيتامينات "K وC وB6".