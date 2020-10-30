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29 ألف طن الإنتاج المتوقع من البطاطا للعروة الخريفية

مع اقتراب جني محصول البطاطا للعروة الخريفية في محافظة درعا يأمل المواطن أن تنخفض أسعار هذه المادة التي تعد رئيسية على قائمة موائد الأسر، خاصةً أن تلك الأسعار بقيت في الأسواق مؤخراً عند حدود مرتفعة للأصناف الجيدة وبحدود 450 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.

وعن واقع زراعة البطاطا في درعا أوضح المهندس بسام الحشيش- معاون مدير زراعة درعا أن المخطط من زراعة البطاطا التكثيفية (العروة الخريفية) يبلغ 213 هكتاراً، لكن المنفذ على أرض الواقع فعلاً فاق ذلك بكثير ووصل إلى مساحة 975 هكتاراً ويتوقع أن يصل الإنتاج الذي يحين جنيه مع بداية فصل الشتاء إلى حوالي 29 ألف طن.

ولفت الحشيش إلى أن البطاطا المطروحة في الأسواق حالياً هي من إنتاج المساحات التي زرعت للعروة الرئيسية (الربيعية)، وكان طرح إنتاجها في الشهرين الخامس والسادس الماضيين، حيث كان قد خطط لها 1452 هكتاراً بينما بلغت المساحات المنفذة منها 2750 هكتاراً وبإنتاج وصل إلى حوالي 82 ألف طن بطاطا، علماً أن الأصناف التي تزرع في المحافظة تستجر من فرع إكثار البذار في إزرع وهي ذات نوعية وإنتاجية جيدة ومرغوبة للاستهلاك، ويقوم الكثير من المواطنين بتخزين فائض الإنتاج من المادة بذروة الموسم في وحدات الخزن والتبريد ضمن المحافظة لمعاودة طرحها في الأسواق بغير موسمها، الأمر الذي يسهم إلى حد كبير باستمرار توفر المادة في الأسواق واستقرار سعرها.