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1.89 مليون بوليفار فنزويلي قيمة دولار واحد فقط!

كشف البنك المركزي الفنزويلي أنه «سيتم تداول ثلاث أوراق نقدية جديدة في البلاد اعتباراً من 8 آذار الجاري، من فئة 200 ألف و500 ألف، ومليون بوليفار».

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي حالياً، مقابل البوليفار 1.89 مليون، وارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا بنهاية العام الماضي إلى نحو 3000%.

في السنوات الأخيرة تعيش فنزويلا أزمة اجتماعية واقتصادية حادة، إضافة إلى تضخم كبير، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، ونقص في السلع الأساسية.

يشار إلى أن حوالي 4.5 مليون شخص غادروا البلاد بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى الدول المجاورة، وفق إحصائية للأمم المتحدة.