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“هرباً من عائلته” .. مطلوب بريطاني يسلم نفسه للشرطة طوعاً ....

سلّم رجل مطلوب نفسه طوعاً للشرطة البريطانية وطلب بإلقاء القبض عليه، وذلك بحثاً عن الهدوء وهرباً من عائلته.

وقالت صحيفة “الغارديان”، أن المطلوب سلم نفسه بعد أن مل من البقاء متخفياً مع رفاقه المنزليين، ولم يجد مكان يذهب إليه جراء الإقفال المفروض على المحال بسبب جائحة كورونا “.

وأضافت الصحيفة أن “المطلوب يفضل العودة إلى السجن على أن يقضي المزيد من الوقت مع زوجته وعائلته. “

يذكر أن شرطة ويست سوسيكس نشرت أن المطلوب سيعود إلى السجن ليمضي بعض الوقت مع نفسه.