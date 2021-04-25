“قيمتها 33 مليون يورو” .. اليونان تضبط شحنة حشيش قادمة من لبنان

أعلنت السلطات اليونانية، السبت، عن ضبط 4.3 أطنان من الحشيش المخدر مخبأة في شحنة آلات صنع الحلويات، كانت متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.



ووصلت الحاوية إلى ميناء بيرايوس الرئيسي في اليونان، واحتوت على ثلاث آلات لصنع “الكب كيك”، وكان مقررا نقلها بالسكك الحديدية في 20 نيسان الجاري إلى سلوفاكيا بعد قدومها من لبنان وفقا لصحيفة “عكاظ” السعودية.



وأضافت الصحيفة أن السلطات اليونانية داهمت الحاوية في 16 نيسان وأحبطت تهريبها، مبينة أن “القيمة السوقية لشحنة الحشيش المخدر تقدر بنحو 33 مليون يورو، ويجري حاليا التحقيق في القضية”.





وذكرت السلطات اليونانية أنها “تلقت مساعدة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، عبر معلومات تلقتها فرقة الجرائم المالية في اليونان والواردة من إدارة مكافحة المخدرات الأميركية”.



وكانت أحبطت الجمارك السعودية في ميناء جدة، الجمعة، محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، بلغت أكثر من 5.3 ملايين حبة، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.



وأعلنت السعودية منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات نحوها.



يذكر أن لبنان يواجه أزمة مالية محتدمة تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ عقود، وأكدت الحكومة اللبنانية أن “الحظر السعودي على واردات الخضر والفاكهة اللبنانية خسارة كبيرة”، مضيفة أنها “تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة تهريب المخدرات”.