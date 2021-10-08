“قسد” تطلق الرصاص على سكان تل براك بريف وتجرح 16 مدنيا

أصيب أكثر من ١٦ مدني بينهم ٧ إصابات خطيرة من أبناء بلدة تل براك والقرى المحيطة بها شمالي شرقي الحسكة،خلال تصديهم لقوة عسكرية كبيرة من قوات”قسد” حاولت للمرة الثالثة نقل محطة تحويل كهرباء (نص تل).



وأفادت مصادر محلية بريف الحسكة لتلفزيون الخبرأن”العشرات من سكان بلدة تل براك والقرى المحيطة بها تظاهروا بإعداد كبيرة لتصدي لسيارات مدرعة واليات كبيرة تابعة ل”قسد”كانت تقوم بفك محطة تحويل كهرباء (نص تل ) 66/20 ك.ف التي تغذيهم الكهرباء”.



وتابعت المصادر أن”عناصر”قسد”اطلقوا الرصاص على المتجمعين أثناء محاولتهم منع مرور المدرعات والاليات عبر طريق تل براك- القامشلي ،عند مفرق تل جسعة التابعة لبلدة تل براك شمالي شرقي الحسكة ، ما أدى لإصابة ١٦ شخص بجروح متفاوتة”.



وأضافت المصادر أن” سكان بلدة تل براك و القرى المحيطة تظاهروا بإعداد كبيرة وقاموا بمهاجمة حواجز “قسد” عند مفرق قرية تل أذان وقرية سميحان و الحواجز المحيطة بمركز بلدة تل براك و السيطرة عليها بشكل كامل مع إشعال النيران في الغرف والمقرات، كما قاموا بقطع طريق تل براك – القامشلي”.



“في حين وصلت تعزيزات عسكرية لقسد ومدرعات مدعومة بعدد من مدرعات الاحتلال الأمريكي إلى محيط بلدة تل براك وقرية تل أذان في محاولة لفك الحصار عن مجموعة من “قسد” المتمركزين في محطة مياه تل أذان”،بحسب المصادر.



وبينت المصادر أن” السكان افشلوا بالفعل عملية نقل محطة تحويل كهرباء نص تل الحكومية للمرة الثالثة على التوالي”



وقال مدير عام الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني الدكتور عمر العاكوب لتلفزيون الخبر إن” سبعة أشخاص وصلوا المستشفى مصابين بطلقات نارية في الصدر و الرأس والرقبة و أنحاء مختلفة من الجسم وجميعهم ادخلوا إلى غرف العمليات”



وأشارات مصادر محلية لتلفزيون الخبر إلى أن ” من بين المصابين الذين وصلوا المستشفى ابن شيخ عشيرة (البوخطاب – الجبور )، خطاب محمد حسناوي الجدوع المصاب بطلق ناري في الرقبة”.



وكان سكان بلدة تل براك و القرى المحيطة بها منعوا قوة عسكرية كبيرة من”قسد” حاولت فك ونقل محطة كهرباء (نص تل) 66/ 20 ك.ف مرتين خلال الأيام الماضية.