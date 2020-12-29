“قسد” تحاصر قرية في ريف الحسكة بأكثر من 13 مصفحة عسكرية أمريكية

حاصرت ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” بدعم من الاحتلال الأمريكي قرية في ريف الحسكة الشمالي، وذلك بعدما رفض شبانها الالتحاق بـ”التجنيد الإجباري” وقاموا بطرد دورية “قسد” من قريتهم.



وحاصرت “قسد” أمس الاثنين، قرية خراب السويفات (١٩ كم شمالي بلدة تل براك) في ريف الحسكة بدعم من الاحتلال الأمريكي واعتقلت العشرات من سكانها بعد طردهم دورية لـ”قسد” منذ أيام من قريتهم.



وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية بأن أكثر من 13 مصفحة عسكرية أمريكية نوع “همر” مدعومة بعشرات المسلحين من مسلحي “قسد” فرضوا مساء أمس، حصاراً مطبقاً على القرية.



ونقلت الوكالة عن مختار إحدى القرى المحيطة بالقرية المحاصرة أن عناصر “قسد” التابع للاحتلال الأمريكي، احتجزوا جميع رجال وشبان القرية المذكورة، واعتدوا على كبار السن والنساء بالضرب والشتم.



وبين المختار أن محاصرة القرية جاءت بعد يوم واحد من ممانعة ومقاومة شابين من سكان القرية لدورية تتبع لما يسمى “الانضباط العسكري”، التابعة لـ”قسد”، الموكلة بخطف واعتقال الشبان في مناطق سيطرته لسوقهم إلى معسكرات “التجنيد الإجباري”، حيث تمكن الشابان من الهرب من الدورية بعد انتزاع بندقية عسكرية منهم.





يشار إلى أن “قسد” وبدعم من الاحتلال الأمريكي أقدمت على اعتقال أكثر من 500 شاب في المناطق التي تسيطر عليها شرقي الفرات السوري، وذلك بالتزامن مع المعركة التي تدور بمدينة عين عيسى شمالي سورية