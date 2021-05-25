“بوغدانوف” يتوقع حدوث استفزازات أثناء الانتخابات الرئاسية

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية “ميخائيل بوغدانوف”، الاثنين، أن تقدم التنظيمات الإرهابية في سورية على تنفيذ استفزازات أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية.



وأوضح “بوغدانوف” أنه قد تحدث استفزازات في يوم الاقتراع أو قبله أو بعده، واصفاً الوضع بالـ”صعب للغاية”، قائلاً: “لم نحقق بعد انتصاراً كاملا على الإرهابيين في المنطقة، وفي سورية على وجه الخصوص”.



وكان نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية “ألكسندر كاربوف” أكد، الأحد، أن المسلحين كانوا يعدون لاستفزازات في محافظة إدلب باستخدام مواد سامة قبل الانتخابات الرئاسية في سورية.



وحددت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الساعة السابعة من صباح الثلاثاء، بدء الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، على أن تنطلق عملية الاقتراع في يوم الأربعاء، 26 من الشهر الجاري.