“المونيتور”: قناة محادثات سرية بين “إسرائيل” وتركيا

كشف موقع “المونيتور” الأمريكي عن وجود قناة محادثات سرية بين الكيان الإسرائيلي وتركيا بهدف تحسين العلاقات بينهما.



وقالت مصادر مطلعة لـ “المونيتور” إن رئيس الاستخبارات القومية التركي هاكان فيدان أجرى محادثات سرية مع مسؤولين “إسرائيليين”، في إطار جهود أطلقتها تركيا لتطبيع العلاقات.



كما، أكدت ثلاثة مصادر، في حديثها لـ “المونيتور”، “شريطة عدم ذكر الأسماء”، أن “اجتماعات عُقدت في الأسابيع الأخيرة مع هاكان فيدان الذي يمثل تركيا في واحد منها على الأقل، لكنهم رفضوا الإفصاح عن مكانها”.



وقال أحد المصادر إن “حركة المرور بين تركيا وإسرائيل مستمرة”، لكنه لم يخض في التفاصيل.



وأضاف الموقع أن “فيدان عقد عدة اجتماعات من هذا القبيل في الماضي، لمناقشة المخاوف الأمنية المشتركة في سورية وليبيا من بين أمور أخرى”.



وبحسب المونيتور، “هناك قلق متزايد في أنقرة من أن إدارة جو بايدن القادمة ستكون أقل تساهلاً مع عدوانية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالمقارنة مع إدارة ترامب، ولاسيما في كل ما يتعلق بقضية فرض العقوبات”.



وأشار الموقع إلى أن “تركيا قامت بثلاث غارات منفصلة ضد الأكراد السوريين منذ عام 2016، وأرسلت القوات والمرتزقة السوريين إلى ليبيا وأذربيجان”.



ويتمثّل القلق الأكبر، بحسب الموقع ذاته، أنه على عكس الرئيس دونالد ترامب، “لن يحمي بايدن تركيا من العقوبات بسبب شرائها صواريخ إس -400 الروسية”.



وأضاف المونيتور نقلاً عن مصدر استخباري غربي، قال للموقع إن التفكير التركي هو أن علاقات جيدة مع “إسرائيل” ستمنحهم نقاطاً في محيط إدارة بايدن.



وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد أكد في تصريحات خلال حملته الانتخابية بأنه لن يتبع السياسة التي اتبعها ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتوعد بدعم المعارضة التركية.