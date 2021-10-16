٥٦ ألف طالب يستعدون للتقدم لاختبار الترشح للثانوية العامة الحرة

يستعد الطلاب الراغبين بالتقدم للشهادة الثانوية العامة الحرة لأداء اختبار السبر غداً السبت في مختلف المحافظات. وأوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن الوزارة اتخذت مختلف الإجراءات الصحية والإدارية لضمان حسن سير اختبار الترشح لدورة عام ٢٠٢٢، مؤكداً وجوب التزام الطلاب بالحضور إلى المراكز الإمتحانية الساعة العاشرة صباحاً، والالتزام أيضاً بعدم اصطحاب أجهزة الجوال، وغيرها من التعليمات الامتحانية المعممة سابقاً، لافتاً إلى أنه بلغ عدد المسجلين لاختبار الترشح في المحافظات جميعها /٥٦٨١٩/طالباً وطالبة بزيادة قدرها /٣٦٢٧/طالباً وطالبة عن دورة عام ٢٠٢١ منهم/ ٣٧٥٨٧ في الفرع الأدبي و١٩٢٣٢ في الفرع العلمي/موزعين على /٤٧٧/مركزاً.



يذكر أن وزارة التربية أتاحت المجال للذين لم يتمكنوا من التسجيل لاختبار الترشح سابقاً، بالتسجيل يوم الخميس ١٤ تشرين الأول الماضي، وبلغ أعداد المسجلين في هذا اليوم في مختلف المحافظات /١٨٦٩/طالباً.