وفاة طفلة جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد”

توفيت طفلة جراء نقص الرعاية الصحية بمخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي وذلك في استمرار تسجيل حالات وفيات الأطفال وللأسباب نفسها خلال الفترة الأخيرة في المخيم الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.



وذكرت وكالة “سانا” السورية نقلاً عن مصادر أهلية أن طفلة توفيت جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول الذي يشهد حالة من التدهور المستمر لأوضاع القاطنين فيه ونقصاً حاداً في المياه والمواد الغذائية وظروفاً غير صحية أدت إلى انتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال.



وفي الحادي عشر من الشهر الفائت عثرت القوى الأمنية التابعة لميليشيا “قوات سوريا الديمقرطية-قسد” في مخيم الهول على جثة سيدة سورية تعرضت للطعن داخل خيمتها.



يشار إلى أنه منذ أن أنشأت “قسد” هذا المخيم يتم نشر العديد من التقارير التي تشير إلى وجود أنشطة غير طبيعية فيه، إلى جانب الوضع المعيشي المأساوي الذي يعاني منه قاطنوه والذي أودى بحياة العديد منهم، حيث أجبرت “قسد” مدنيي دير الزور على العيش فيه ومنعتهم من العودة إلى منازلهم بعد زعمها أنها قضت على تنظيم “داعش”.