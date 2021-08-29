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وفاة صناعي حلبي بعد شهر من إغلاق منشأته الصناعية بسبب الضرائب

نعت صفحات على مواقع التواصل رجل الأعمال الحلبي والصناعي المعروف هشام اسماعيل دهمان، الذي وافته المنية يوم السبت جراء نوبة قلبية تعرض لها في منزله الكائن بمدينة حلب.

وكان دهمان أعلن في وقت سابق عن إغلاق منشأته لصنع المنتجات البلاستيكية في مدينة الشيخ نجار بحلب، نتيجة مطالبته بدفع مبالغ مالية ضخمة كضرائب.

وخرج "دهمان" حينها بفيديو عبر حسابه  على فيسبوك، قال فيه إن "لجنة التكليف الضريبي في وزارة المالية، طلبت خلال زيارتها لمعمله في الشيخ نجار مبلغاً مالياً كبيراً (مليارات الليرات السورية)، لا يستوعبه حتى البنك المركزي".  

وأكد صاحب شركة دهمان للصناعة البلاستيكية أنه سيغلق منشأته الصناعية حتى نهاية العام، بسبب المبلغ الكبير الذي طُلب منه كـ "ضرائب مستحقة".

وفي تقرير سابق عن تسارع  عملية التوقف الصناعي وخروج المنشآت عن العمل في مدينة الشيخ نجار في حلب خلال العامين الأخيرين، نتيجة لنقص الخدمات الأساسية وتراجع الجدوى الاقتصادية.

وذكر التقرير أن 466 منشأة صناعية توقفت عن العمل في مدينة الشيخ نجار، لتخسر المدينة مانسبته 40% من  منشآتها، وهو ما يعين وفق التقديرات خسارة كثر من 20 ألف عامل لأعمالهم في المدينة الصناعية.