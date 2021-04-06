الجيش يشن عمليات تمشيط واسعة في البادية السورية
وكالة أمريكية: طريق جديد لحل الأزمة السورية
«لا تدعونا نجوع».. عوائل الفصائل الموالية لتركيا يتظاهرون
انفجار يستهدف موكب تشييع لـ”قسد” في الرقة.. حملات اعتقال بدير الزور.
روسيا وسوريا يحددان السبب الذي يمنع إنشاء مشروعات اقتصادية وتأمين فرص عمل للسوريين
انفجار واشتباكات متبادلة تشهدها جبهات ريف إدلب
انفجار شاحنة تنقل نفط في “رأس العين” على طريق يستخدم للتهريب
دمشق ترد على التقرير الخارجية الأمريكية: أكاذيب مأخوذة من منظمات إرهابية
خروج النسوية العربية من القمقم السلفي
تقرير أمريكي: واشنطن لا تنوي سحب جنودها من سوريا
الرئيس الأسد يترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية
تركيا تعاود قصف مناطق الشمال وتقطع الكهرباء عن ريف الحسكة
إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي(داعش) في بادية تدمر بريف حمص
ميليشيا (قسد) تستولي على منازل قريبة من مهبط لحوامات الاحتلال الأمريكي في الحسكة
الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر بريف درعا الغربي

وفاة سيدتين بحادث سير على طريق القطيفة

لقيت امرأتان اليوم حتفهما نتيجة لتدهور سيارة خاصة بالقرب من مدينة القطيفة على طريق دمشق حمص.

وذكر مصدر في مركز شرطة الطرق العامة بالقطيفة لـ”سانا” أن سيارة تقل أم في العقد السابع من العمر وابنتها بعمر 34 سنة ، خرجت عن مسارها وتدهورت بعد جسر القطيفة بريف دمشق باتجاه حمص.

وبين المصدر أنه تم إسعافهما إلى المشفى الوطني بالقطيفة ولكن فارقتا الحياة نتيجة الإصابة الخطيرة، مرجحا بأن تكون السرعة الزائدة سبب الحادث .

وكان قد توفي خمسة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين آخرين في 4 أذار مارس الماضي إثر تدهور حافلة “شبه بولمان” بالقرب من مدينة قارة على طريق دمشق حمص.