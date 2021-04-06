وفاة سيدتين بحادث سير على طريق القطيفة

لقيت امرأتان اليوم حتفهما نتيجة لتدهور سيارة خاصة بالقرب من مدينة القطيفة على طريق دمشق حمص.



وذكر مصدر في مركز شرطة الطرق العامة بالقطيفة لـ”سانا” أن سيارة تقل أم في العقد السابع من العمر وابنتها بعمر 34 سنة ، خرجت عن مسارها وتدهورت بعد جسر القطيفة بريف دمشق باتجاه حمص.



وبين المصدر أنه تم إسعافهما إلى المشفى الوطني بالقطيفة ولكن فارقتا الحياة نتيجة الإصابة الخطيرة، مرجحا بأن تكون السرعة الزائدة سبب الحادث .



وكان قد توفي خمسة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين آخرين في 4 أذار مارس الماضي إثر تدهور حافلة “شبه بولمان” بالقرب من مدينة قارة على طريق دمشق حمص.