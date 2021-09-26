وزير الداخلية يعتذر من السوريين ويحدد موعد انفراج مشكلة منح جوازات السفر

علق وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، على موضوع التأخر في منح وتجديد جوازات السفر في سوريا.



حيث قال في اتصال هاتفي مع التلفزيون الرسمي اليوم الأحد: ” أتوجه بالاعتذار من المواطنين بخصوص موضوع تأخير منح وتجديد جوازات السفر”.



وأضاف: “سيبدأ الانفراج بمنح وتجديد جوازات السـفر بتاريخ 10/10 على أن تنتهي المشكلة قبل نهاية الشهر العاشر المقبل”.



وشدد اللواء الرحمون على أنه لن تتكرر هذه المشكلة مستقبلاً وستعود الأمور لسابق عهدها حيث يمكن الحصول على جوازات السفر المستعجلة بـ 24 ساعة والعادية خلال 10 أيام.



بيّن وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، ذكر في شهر آب الفائت، أن مشكلة التأخر بإصدار جوازات السـفر تعود لأسباب فنية بحتة تم التغلب عليها وستحل المشكلة بشكل كامل قريباً.