وزير الخارجية في أول زيارة إلى دولة خليجية
الدفاع الروسية: المسلحون في إدلب يخططون لفبركة هجوم باستخدام سلاح كيميائي
ضحايا في قصف تركي على "عين عيسى" شمال سوريا و"قسد" تقصف قاعدتين لتركيا
أثر الذئاب: من عشرية الدم الجزائري إلى عشرية الخراب السوري
الدفاع الروسية: رصد 36 عملية قصف من قبل مسلحي "النصرة" بسوريا
الإدارة الذاتية لشمال سوريا: الحل الأمثل لتسوية الأزمة يكون عبر إخراج المحتلين
قافلة للقوات الأمريكية قادمة من العراق محملة بمواد لوجستية وأسلحة تصل مدينة الحسكة
تركيا تعلن شن هجوم على الوحدات الكردية شمال سوريا
استمرار عمليات تمشيط البادية
وفاة سائق تكسي أجرة على طابور البنزين في دمشق
دمشق وجهت ضربة قاسية ضد تركيا بصاروخ باليستي كوري شمالي
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية
للمرة الثانية “سرية أنصار أبو بكر الصديق” تستهدف آلية للقوات التركية في إدلب
استشهاد عدد من عناصر الجيش في هجوم إرهابي استهدف حافلتهم بريف درعا الغربي
الرئيس الأسد يصدر مرسوما بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

وزير الخارجية في أول زيارة إلى دولة خليجية

وزير الخارجية في أول زيارة إلى دولة خليجية

وصل وزير الخارجية فيصل المقداد إلى سلطنة عمان وهي أول زيارة له إلى بلد عربي وخليجي بعد تسلمه منصبه خلفا للوزير الراحل وليد المعلم.

ووصل المقداد والوفد المرافق له إلى مطار العاصمة العمانية مسقط في زيارة تستغرق عدة أيام.

وسلطنة عمان هي أول دولة عربية وخليجية تعيد سفيرها إلى دمشق، في أكتوبر الماضي، بعدما كانت خفضت تمثيلها في سوريا عام 2012 إثر الأزمة التي اندلعت في البلاد، شأن دول عربية أخرى قاطعت سوريا.

وكانت أولى زيارات المقداد الخارجية قادته إلى طهران في السابع من شهر ديسمبر الماضي، حيث التقى هناك كبار المسؤولين الإيرانيين، وفي 17 من الشهر ذاته كانت زيارته الخارجية الثانية إلى موسكو.

 


 "الإخبارية السورية"