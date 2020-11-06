وزير التربية يؤكد على أهمية طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي في الوقت المحدد

أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع على أهمية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه في الوقت المحدد لتوزيعه على كل التلاميذ والطلاب وجاء ذلك خلال افتتاحه المجلس الإنتاجي للمؤسسة العامة للطباعة ، منوهاً بأهمية الدور الذي يقوم به العاملون في المؤسسة العامة للطباعة، ولا سيما تأمين الكتاب المدرسي رغم الظروف الصعبة التي مرت على سورية بفعل الإرهاب.



ولفت السيد الوزير إلى أن الوزارة وصلت إلى مرحلة متطورة مقارنة بالسنوات الماضية، وأن الوضع مستقر، وهذا ما يبشر بالانفراج، والعودة إلى الحياة الطبيعية، موضحاً اهتمام قائد الوطن بشريحة المعلمين، من خلال إصداره المرسومين التشريعين رقم ٢٧-٢٨ والذي ينعكس إيجابياً على تحسين وضعهم المعيشي، والارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها، مثنياً على دور المؤسسة في تأمين مستلزمات العملية التعليمية، ومتابعة عمليتي الطباعة والتوزيع، مشيداً بتصميم وإرادة العاملين في المؤسسة في مجال إعادة طباعة كتب الصفوف: الأول والثاني والثالث، وتأمينها، وتوزيعها بشكل كامل على التلاميذ، معرباً عن أمله في تأمين المؤسسة العامة للطباعة الكتب جميعها للأبناء التلاميذ والطلاب وبجودة عالية في العام الدراسي القادم.



بدوره أكد المدير العام للمؤسسة العامة للطباعة زهير سليمان أهمية الدور الذي قامت به المؤسسة في ظل الظروف الصعبة، وأضاف إن الانتصارات الكثيرة، وتمسك السوريين بهويتهم الوطنية، ورفضهم للجهل، الأمر الذي ساهم في استمرار العملية التعليمية، وأشاد بالجهود الكبيرة والظروف الاستثنائية في طباعة ما يقارب ال /50/مليون نسخة كتاب مدرسي وزعت على المحافظات كافة، ومتابعة العمل على طباعة كتب الفصل الثاني بجودة عالية.







تشرين