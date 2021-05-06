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وزارة السياحة تعمم الاشتراطات الخاصة لعمل مديرياتها والمنشآت السياحية المرخصة

عممت وزارة السياحة على مديرياتها في المحافظات الاشــتراطــات الخاصة من تاريخ 12/5/2021 وحتى 16/5/2021، والتي تضمنت تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية، والتأكيد على الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المختص بالتصدي لانتشار وباء كورونا، والدليل الارشادي الذي أصدرته الوزارة، والتعميم على المنشآت السياحية المرخصة الالتزام بالاشتراطات التالية:


• أن تكون نسبة الإشغال المسموحة 80% في منشآت الإقامة، و50% في منشآت الإطعام المغلقة، و60% في منشآت الإطعام المفتوحة (الصيفية).


• الالتزام بالمناسبات الاجتماعية (أعراس - خطبة) بنسبة إشغال قصوى 40 % في الصالات المغلقة، ونسبة إشغال 50 % في الصالات المفتوحة.


• الاستمرار بمنع إقامة الحفلات الفنية ذات الطابع الجماهيري.