ورشة عمل لأبناء حلب من أجل إحياء أسواقها القديمة

بدأت في مدينة حلب ورشة عمل موسعة تضم ممثلين عن أبناء المدينة، ولأول مرة منذ اندلاع الحرب، وذلك لمناقشة استراتيجية إحياء أسواق حلب القديمة ومداخلها.



وتستمر ورشة العمل حتى اليوم الخميس في مدرسة “سيف الدولة”، حيث يناقش المجتمعون وثيقةً ستعيد الحياة إلى أسواق المدينة القديمة التي أغلقت أبوابها طيلة السنوات الماضية جراء ما تعرضت له من أضرارٍ هائلة خلال سنوات الحرب.



ويضم الممثلون عن أبناء مدينة حلب مؤرخين وخبراء ومختصين وبرلمانيين، إضافة إلى تجار وصناعيين وحرفيين وخبراء قانونيين مع ممثلين عن الجمعيات المدنية، وممثلين عن المؤسسات الرسمية المعنية والمنظمات والوكالات الأممية ومؤسسات التمويل الصغير.





وتجري خلال الورشة مباحثات لوثيقة تفصيلية تتضمن الإطار التنظيمي لإعادة إحياء “الشارع المستقيم” وجميع مداخله في حلب القديمة.



كما تتطرق الوثيقة للجوانب المتعلقة بالإسكان والتطوير الاجتماعي في تلك الأسواق وكيفية الحفاظ على الأبنية، مع مسألة المرور والنقل فيها والجوانب المتعلقة بالتطوير الاقتصادي وتأهيل البنى التحتية.



وتضم الوثيقة توصيفاً دقيقاً وشاملاً لـ37 سوقاً وما يقارب 1100 محل تجاري وطبيعة أضرارها ووضعها البنيوي، لتكون بمثابة خريطة عمل تضمن توحيد جميع الجهود في طريق واحد وواضح.



ومن المقرر أن يكون “الشارع المستقيم” الذي يقع في قلب المدينة القديمة لحلب، مركز انطلاق عملية إعادة التأهيل لأبنيته المختلفة المترامية على جانبيه من أسواق وبيوت ومحلات.



كما ستناقش الورشة أيضاً أسس تطوير نظام ضابطة البناء لمدينة حلب القديمة الحالية المتوافقة مع قانون الآثار السوري، بما يعزز المعايير التي جعلت مدينة حلب القديمة تسجل في سجل مواقع التراث العالمي لدى منظمة “اليونيسكو”.



وتعرضت مدينة حلب القديمة لضرر كبير خلال سنوات الحرب في سوريا بعد أن تمكنت المجموعات المسلحة من سيطرة عليها والبقاء فيها لمدة طويلة نسبية، ما تسبب بدمار هائل وضياع كبير للثروة الثقافية والتاريخية فيها.