الجهة المنفذة تُعلن مسؤوليتها عن استهداف أنبوب الغاز في محطة دير علي ووزارة النفط تُعلن تمام إصلاحه
الجيش يدخل «طفس» تنفيذاً لبنود التسوية التي طرحتها الدولة
درعا: التسويات تتمدّد إلى الريف الغربي
ترتيبات ما بعد الانسحاب الأميركي من سورية
رفع العلم الوطني فوق بلدة المزيريب بريف درعا واستمرار تسوية أوضاع المسلحين
خارطة الشمال على طاولة بوتين - الأسد: ثلاثة تحدّيات أمام دمشق
تسوية أوضاع المئات من أبناء دير الزور ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء
وجود مادة سامة بزيت القطن الموجود على رفوف السورية للتجارة
اعتداء أمريكي يستهدف قوات عراقية على الشريط الحدودي مع سورية
إدلب إلى الواجهة مجدّداً: هل يتكرّر سيناريو «M5»؟
الجيش يواصل انتشاره غرب درعا ويستعد لدخول بلدتي مزيريب وتل شهاب
الشرق الأوسط والحرب الباردة بين واشنطن وبكين
الرئيس بوتين يستقبل الرئيس الأسد في الكرملين
السيد نصر الله يعلن وصول باخرة النفط: ستُسلَّم إلى كل الفئات وهدفنا كسر السوق السوداء
الاحتلال الأمريكي يدخل معدات لوجستية وأسلحة إلى قواعده بريف الحسكة

واشنطن: نأمل التطرّق إلى خلافنا مع باريس في الأمم المتحدة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس، أن بلاده «تأمل في أن تتمكن من إثارة خلافها مع فرنسا بشأن أزمة الغواصات، الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة».

وكتب برايس على «تويتر»: «لقد كنا على اتصال وثيق مع حلفائنا الفرنسيين»، و«نأمل أن نتمكن من مواصلة نقاشنا حول هذا الموضوع على مستوى عال في الأيام المقبلة، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل في نيويورك».

وأضاف أنه «يتفهّم موقف الفرنسيين»، مؤكداً أنه أحيط علماً بقرار باريس غير المسبوق استدعاء سفيرها في الولايات المتحدة للتشاور.

وسيكون وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والفرنسي، جان إيف لودريان، في نيويورك الأسبوع المقبل، لحضور الاجتماع السنوي للأمم المتحدة.

من جهته، كان لودريان قد أكد في وقت سابق، في بيان، أنه «بناءً على طلب رئيس الجمهورية، قرّرتُ أن استدعي فوراً إلى باريس سفيريْنا لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور»، لافتاً إلى أن «هذا القرار الاستثنائي تُبرّره الخطورة الاستثنائية، للاتفاق الذي أعلنته أستراليا والولايات المتحدة في 15 أيلول».