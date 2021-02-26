هكذا سيعاقبك «واتس أب» إذا رفضت له هذا الأمر

يراقب مستخدمو واتس آب ما يجري ببياناتهم، منذ أكثر من عدة أشهر، خاصة بعد إعلان الشركة عن تحديث سياسة الخصوصية الذي أثار مخاوف الكثيرين.



وعندما حاولت واتس آب لأول مرة تغيير سياسة الخصوصية الخاصة بها في كانون الثاني الماضي، اكتسب منافساها تليغرام وسيغنال أكثر من 30 مليون مستخدم جديد.وسيطرح واتس آب إخطارات داخل التطبيق لشرح السياسة الجديدة للمستخدمين ومطالبتهم بالاشتراك.



ولن يتمكن أولئك الذين يقررون عدم قبول سياسة الخصوصية الجديدة بعد الآن من الوصول إلى ميزات التطبيق اعتباراً من 15 أيار.



و قالت الشركة «لفترة قصيرة، سيظل هؤلاء المستخدمون قادرين على تلقي المكالمات والإشعارات، لكن لن يتمكنوا من قراءة الرسائل أو إرسالها من التطبيق، وسيتغير هذا بمرور الوقت، ما يؤدي في النهاية إلى منع المستخدمين من استخدام التطبيق تماماً».



واختتمت «في النهاية سنبدأ في تذكير الأشخاص بمراجعة وقبول هذه التحديثات لمواصلة استخدام واتس آب».