نقيب الصاغة: ضعف القوة الشرائية انعكس سلباً على مبيعات أسواق دمشق في موسم الأعياد

قال نقيب الصاغة غسان جزماتي إن “تراجع مبيعات أسواق الذهب في دمشق سببه الأساسي تراجع القدرة الشرائية للمواطن”.





ولفت “جزماتي”إلى أن: “مبيعات أسواق دمشق اليومية تراجعت فهي لا تتجاوز 3,000 – 3,300 غرام، كلها من الليرات والأونصات الذهبية.”





وبيّن “جزماتي” أن هذه الكمية لا تذكر قياساً بمواسم الأعياد السابقة وحتى خلال فترة الحرب.”





وأوضح أن “سعر الليرة الذهبية السورية حالياً 1.185 مليون ليرة سورية، والأونصة الذهبية المحلية 5.2 مليون ليرة سورية”.





يذكر أن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق أعلنت، مؤخراً، عن تجديد الاتفاق مع وزارة المالية بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي لشهر واحد فقط، أي لنهاية كانون الأول الجاري.