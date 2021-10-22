نصر الله: تجاوزنا المرحلة التي كانت تهدد بحرب طائفية.. ولكن

أكد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن العالم الإسلامي تجاوز المرحلة التي كانت تهدد باشتعال حرب طائفية ومذهبية، منوها أن المؤامرات ما زالت قائمة.



وشدد السيد نصر الله، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للوحدة الإسلامية المنعقد في طهران، على ضرورة التأكيد على أهمية ما أنجز خلال السنوات السابقة والتأسيس على ما مضى ووضع خطوات للمرحلة اللاحقة.



ولفت السيد نصر الله إلى أن “الجهد الأمريكي والإسرائيلي والاستكباري لا يزال قائما لتمزيق جهود المسلمين”.



المصدر : وكالات